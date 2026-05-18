Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray Futbol Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu tebrik etti.
- Kabulde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyet yer aldı.
- Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.
- Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.
BAŞKAN ÖZBEK DE KATILDI
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.
Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
