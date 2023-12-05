Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Pazar günü yapılan seçimde Serdal Adalı'yı geçerek Beşiktaş'ın 35. başkanı olan Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık günü yapılan seçimle Beşiktaş'ın yeni başkanı seçilen Hasan Arat'ı tebrik etti.
Siyah-beyazlıu kulüp, resmi siteden paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını paylaştı.
Hasan Arat ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan Başkanımız Sayın Hasan Arat’a Tebrik Telgrafı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulübümüzün 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Beşiktaşımızın 35. Başkanı seçilen Başkanımız Sayın Hasan Arat’a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:
“Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim”
Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı