Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Erzurum’da oynanan Iğdır FK karşılaşması sonrası yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Erzurumspor FK’ya toplam 558 bin TL para cezası verilmesini kararlaştırmıştı. Kararın ardından, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Küçükoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurumspor’a olan bağlılığını vurgulayarak cezanın tamamını şahsen üstleneceğini duyurdu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'nun açıklaması

"ÖLENE DEK YANINDAYIZ BİR DADAŞ GİBİ"

Açıklamasında, "Değerli Erzurumspor camiasına, Bizim sevdamız karla karışık, hem maviye hem beyaza aşık. İyi günde de takımımızın yanındayız, kötü günde de! Erzurumspor Fk - Alagöz Holding Iğdır Fk 1. Lig müsabakasında Erzurumspor'umuza PFDK tarafından verilen 558,000 TL'lik cezayı üstlenmiş olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Samimiyetle ve yüksek bir sesle tekrar haykırıyoruz. Ölene dek yanındayız bir dadaş gibi" sözleriyle hem taraftara hem de kulüp çalışanlarına moral verdi.

