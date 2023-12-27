David Pavelka'dan Galatasaray - Sparta Prag yorumu: 'Tüm maçlar 0-0 başlar'

27 Aralık 2023 15:11 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 15:19

Bir dönem Süper Lig’de Kasımpaşa forması da giyen Sparta Prag kaptanı Pavelka, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Öncelikle Sparta Prag’ın, Çekya Ligi’ndeki gidişatı hakkında konuşan Pavelka, “Geriye dönüp baktığımızda bazı maçları daha iyi oynayabilirdik ama bu maçlar bize çok iyi bir ders oldu. Genel olarak gidişatımızdan memnunuz. Gruptan çıktık ve Avrupa Ligi’ndeki ana hedefimiz buydu” ifadelerini kullandı.

KADRO KALİTESİ KORKUTUYOR

Sparta Prag’ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibinin Galatasaray olmasıyla ilgili 32 yaşındaki futbolcu, “Zorlu bir rakibimiz var. Galatasaray, harika oyuncularla dolu büyük bir takım. Karşılıklı oynadığımız maçları hatırlamayı gerçekten seviyorum. Taraftarların stadyumda oluşturduğu atmosferden her zaman keyif aldım” cümlelerine yer verdi.

"TÜM MAÇLAR 0-0 BAŞLAR"

Kuranın ardından takım arkadaşları ile Galatasaray hakkında konuştuklarının altını çizen Pavelka, “Takım arkadaşlarımla konuştuk. Galatasaray çok güçlü olduğu için kuradan önce de herkes çok saygı duyuyordu. Şampiyonlar Ligi’ndeki bazı maçlarını izledik. Dolayısıyla neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Ancak her maçta olduğu gibi saygı ve tevazu ile onları yenmeye çalışacağız. Tüm maçlar 0-0 başlar, dolayısıyla ne olacağını asla bilemezsiniz” değerlendirmesini yaptı.

"HAKEME SALDIRILDIĞINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"

Pavelka, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e yapılan fiziki saldırı ve İstanbulspor’un hakem kararları sebebiyle sahadan çekilmesine de değinerek, “Her iki olay da Türk futboluna kötü bir ışık tutuyor ve bu da beni çok üzüyor. Ben Türkiye’de harika deneyimlerle dolu harika yıllar yaşadım. Hakeme saldırıldığını görünce şok oldum. İlk başta bunun bir şaka olduğunu düşündüm ama maalesef değildi. Hakem Halil Umut Meler’e acil şifalar ve kariyerine dönmesini diliyorum” açıklamasını yaptı.

"SÜPER LİG SÜREKLİ GELİŞİYOR"

David Pavelka, Süper Lig'de kendisinin forma giydiği dönem ile şu anki periyodun aynı olduğunu dile getirerek, “Karşılaştırmak çok zor. Çok fazla maç izliyorum. Arkadaşlarımı ve eski takım arkadaşlarımı takip ediyorum ama her gün orada değilim. Birçok şeyde durum aynı. Futbol ve ligin seviyesi sürekli gelişiyor” diye konuştu.



'Türkiye’de en beğendiğin oyuncu kim?' şeklinde yöneltilen soruya Pavelka, “Büyük hücum yıldızlarının Türkiye’de oynamasından keyif alıyorum. Kendi pozisyonumdaki daha fazla oyuncuyu takip ediyorum ve bu alanda beğeneceğim çok oyuncu var. O yüzden tek isim söylemeyeceğim ancak Mame Thiam ve Aytaç Kara gibi birlikte oynadığım oyuncuların Dzeko ve Icardi gibi forvetlerin gol sayısını yakaladığını görmek güzel” cevabını verdi.