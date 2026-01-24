Anadolu Ajansı
Davide Biraschi, 4'üncü defa Fatih Karagümrük'te
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Fatih Karagümrük, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.
- Davide Biraschi, 2021-2024 yılları arasında 3 sezon Fatih Karagümrük forması giymişti.
- Biraschi, bu sezon Frosinone formasıyla 2 maçta toplam 10 dakika görev yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 6 sezon Genoa’da, son 2 sezon da Frosinone’de mücadele etti. Yeniden-kırmızı siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi’ye 'ailemize hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
