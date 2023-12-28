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    Derbinin faturası ağır oldu! PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

    Derbinin faturası ağır oldu! PFDK&#039;dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararları açıkladı.

    FENERBAHÇE'YE 3212 BİN LİRA CEZA

    TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, derbi maç sonrasında Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle de 200 bin olmak üzere toplamda 312 bin lira para cezası verdi.

    YÖNETİCİLERE DE CEZA KESİLDİ

    Sarı-lacivertlilere aynı müsabakada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle elektronik kart bloke cezası veren kurul, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle yöneticilerden Can Gebetaş ve Selahattin Baki'ye 200'er bin lira para cezası kesti.

    GALATASARAY'A 340 BİN TL

    Aynı karşılaşma nedeniyle Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 140 bin, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle de 200 bin olmak üzere toplamda 340 bin lira para cezası uygulandı.

    Sarı-kırmızılılara da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki deplasman maçında kartlarının bloke edilmesi cezası uygulayan kurul, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Erden Timur'a 200 bin lira para cezası kesti.

    PFDK, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

    Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira para cezası uygulandı. Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Gaziantep'e 80 bin, Pendikspor'a 500 bin ve MKE Ankaragücü'ne de 140 bin lira para cezası verildi.

    Öte yandan Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor ve MKE Ankaragücü'ne bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    PfdkDerbi
    Haberler > Spor > Derbinin faturası ağır oldu! PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
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