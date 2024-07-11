Dev transfer tamamlanıyor! Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

Lazio forması giyen Ciro Immobile ile anlaşmaya varan Beşiktaş, yıldız golcü için gün sayıyor. Yıldız oyuncunun toplam maliyetini İtalyan basını duyurdu.

Santrfor transferinde sona yaklaşan Beşiktaş, Ciro Immobile ile prensip anlaşmasına vardı.

Yıldız oyuncuyu bu hafta İstanbul'a getirmeye hazırlanan Siyah-beyazlıların kasasından çıkacak ücret belli oldu.

IMMOBILE BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Immobile ile 2 senelik mukavele yapılacağı ve İtalyan golcüye yıllık 6 milyon Euro ödeneceği ifade edildi.

Öte yandan bonservis pazarlıklarında mutlu sona ulaşan yönetimin, 3 milyon euro karşılığında Lazio ile anlaştığı belirtildi.

Yeni sezonda Süper Lig'de forma giymesine kesin gözüyle bakılan 34 yaşındaki oyuncunun bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor.