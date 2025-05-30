Dolmabahçe'deki gizemli kişi kim? Herkes merak ediyordu, ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı Dolmabahçe'de kabul etti. Takımla birlikte davette yer alan ancak kimsenin tanımadığı o isim 'yeni transfer mi' sorularını beraberinde getirirken, kim olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Sarı kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerin katıldığı davette Galatasaray başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da hazır bulundu.

FOTOĞRAFLARDAKİ O KİŞİ KİM?

Kabulde takımın yıldız isimleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ederken, fotoğraflarda yer alan ancak kimsenin tanımadığı bir isim dikkat çekti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından 'yeni transfer mi', 'takımda bilmediğimiz bir futbolcu mu var' gibi yorumlar yapılırken, gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

OSIMHEN'IN ABİSİ ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki dikkat çeken kişinin Victor Osimhen'in abisi Andrew Osimhen olduğu öğrenildi.

"KARDEŞİNİN MASRAFLARINI KARŞILAMIŞ"

Öte yandan gazeteci Sergen Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Osimhen'in abisine dair ilginç bilgiler verdi.

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: