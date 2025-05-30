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Dolmabahçe'deki gizemli kişi kim? Herkes merak ediyordu, ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dolmabahçe&#039;deki gizemli kişi kim? Herkes merak ediyordu, ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı Dolmabahçe'de kabul etti. Takımla birlikte davette yer alan ancak kimsenin tanımadığı o isim 'yeni transfer mi' sorularını beraberinde getirirken, kim olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Sarı kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerin katıldığı davette Galatasaray başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da hazır bulundu.

FOTOĞRAFLARDAKİ O KİŞİ KİM?

Kabulde takımın yıldız isimleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ederken, fotoğraflarda yer alan ancak kimsenin tanımadığı bir isim dikkat çekti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından 'yeni transfer mi', 'takımda bilmediğimiz bir futbolcu mu var' gibi yorumlar yapılırken, gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

Dolmabahçe'deki gizemli kişi kim? Herkes merak ediyordu, ortaya çıktı - 1. Resim

OSIMHEN'IN ABİSİ ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki dikkat çeken kişinin Victor Osimhen'in abisi Andrew Osimhen olduğu öğrenildi. 

Dolmabahçe'deki gizemli kişi kim? Herkes merak ediyordu, ortaya çıktı - 2. Resim

"KARDEŞİNİN MASRAFLARINI KARŞILAMIŞ"

Öte yandan gazeteci Sergen Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Osimhen'in abisine dair ilginç bilgiler verdi.

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin merak ettiği kişi Osimhen'in abisi Andrew çıkmıştı. Araştırırken hayat hikayesine göz attım, hakkında pek fazla bilgi olmasa da şunlar var...

Annesinin vefatı ve babasının işini kaybetmesiyle ailenin geçimini sağlamak için her sabah saat 4'te uyanarak Ojota'da gazete satmış ve kazandığı parayla Victor'un okul masraflarını karşılamış.

Kendi futbolcu olma hayallerinden vazgeçen ve Victor'un kariyerine başlamasında etkili olan Andrew, onu bu yolda en çok destekleyen kişi olarak biliniyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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