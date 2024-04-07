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Dünya derbisinde kazanan çıkmadı! Gol düellosunda puanlar paylaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya derbisinde kazanan çıkmadı! Gol düellosunda puanlar paylaşıldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük derbilerinden biri olarak gösterilen Rangers-Celtic derbisinde kazanan çıkmadı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

İskoçya'da rekabet seviyesi en yüksek olan ezeli rakipler Rangers ve Celtic karşı karşıya geldi. Old Firm derbisi olarak adlandırılan mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ÇIKMADI

Celtic maçın hemen başında Daizen Maeda ve 34. dakikada Matthew O'Riley'in attığı gollerle ilk yarıyı deplasmanda 2-0 önde kapadı.

Rangers 55'te James Tavernier (pen.) ve 86'da Abdallah Sima'nın attığı gollerle eşitliği yakaladı: 2-2.

Celtic, Sima'nın golünün hemen ardından 87. dakikada bir kez daha öne geçti ve skoru 3-2'ye getirdi.

Rangers adına maçın 90+3. dakikasında Rabbi Matondo sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 3-3.

Dünya derbisinde kazanan çıkmadı! Gol düellosunda puanlar paylaşıldı - 1. Resim

CELTİC MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonucun ardından İskoçya Premiership'te Celtic, Rangers'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. 75 puana sahip Celtic'in, Rangers'ten 1 maç fazlası bulunuyor.

Celtic ligin son haftasında St. Mirren'i ağırlayacak. Rangers ise 10 Nisan'da Dundee FC, 14 Nisan'da ise Ross County deplasmanlarına çıkacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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