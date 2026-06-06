A Millî Takım’ın İtalyan hocası “EURO 2024’te çeyrek final oynadık. Bambaşka duygular yaşadık ama Dünya Kupası olağanüstü bir organizasyon. Burada hissedilen şey çok başka” dedi

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası için artık geri sayıma geçildiği şu günlerde takımı ve atmosferi değerlendirdi.

HEYECANLA BEKLİYORUZ

Miami’deki hazırlık döneminin de Riva’daki gibi oldukça iyi geçtiğini söyleyen İtalyan teknik adam “Takıma baktığımda oyuncuların oldukça heyecanlı ve sabırsız olduğunu görüyorum. Hep birlikte turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Son Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) çeyrek final oynadık. Hepimiz çok gururlandık. Ancak Dünya Kupası olağanüstü bir organizasyon. Burada hissedilen duygular Avrupa Şampiyonası’ndan çok farklı. Öncelikle buna alışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası başka bir dünya! Vincenzo Montella "Bu turnuva Avrupa Şampiyonası'na benzemez" dedi

ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra bir Dünya Kupası’na katıldığını hatırlatan Montella “Ancak bu millî takımın bunu başarmak için neden bu kadar beklediğini hiçbir zaman sorgulamadım. Ben yalnızca kendi dönemimizde neler başardığımıza ve ortaya koyduğumuz çalışmalara odaklandım” dedi. İnandığı ve iyi tanıdığı oyuncuları takıma seçtiğini söyleyen tecrübeli hoca “O niye var, bu niye yok tartışmaları hiçbir zaman bitmez. Sadece seçimimize saygı gösterilmesini istiyorum. Ben her zaman kararlarımı takımın menfaatlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek alıyorum. Hedefimiz öncelikle gruptan çıkmak. Adım adım ilerlememiz gerekiyor” diye konuştu.

GOL PROBLEMİMİZ YOK

Forvetsiz takım tartışmalarına da katılmadığını söyleyen Montella “Eleme maçlarına baktığımızda bu takımın gol problemi olmadığı ortada. Açıkçası, forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum. Aslında forvetsiz oynamayı tercih eden bir teknik adam da değilim. Elimizde olsa tabii ki değerlendirmek isterim. Ancak ben her zaman mevcut şartlar içinde takımımızdan en yüksek verimi nasıl alabileceğimizi düşünerek hareket ettim. Yetenekli bir kadroya sahibiz. Play-off maçlarındaki oyunun ölçü olmadığını düşünüyorum. Sonuçta hedefimize ulaştık ve buradayız” vurgusunda bulundu.

Dünya Kupası başka bir dünya! Vincenzo Montella "Bu turnuva Avrupa Şampiyonası'na benzemez" dedi

MİAMİ’DE HAZIRLIK MAÇI: SON PROVA VENEZUELA İLE

A Millî Takım, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. İnter Miami FC Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu gece 01.00’de başlayacak. Millîler, ilk hazırlık karşılaşmasında İstanbul’da Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup etmişti. Ay yıldızlılar, Venezuela müsabakasının ardından Dünya Kupası’ndaki ana kamp merkezi olan Arizona Mesa’ya geçecek.

HERKES KENDİ SAHASINDA: YENİ SEREMONİ ARTIK BÖYLE

FIFA Dünya Kupası için yeni maç öncesi tören formatını duyurdu. Oyuncular artık maç başlamadan önce iki paralel kuyruk oluşturmayacak. Bunun yerine, her iki takım da yedek oyuncular dâhil kendi sahasının yarısında daireler oluşturacak. Ardından, millî marşlar çalınacak.

Dünya Kupası başka bir dünya! Vincenzo Montella "Bu turnuva Avrupa Şampiyonası'na benzemez" dedi

VENEZUELA İLE İLK KEZ

A Milli Futbol Takımımız, Venezuela ile tarihinde ilk defa karşı karşıya gelecek. FIFA dünya sıralamasında 49. basamakta bulunan Venezuela, Dünya Kupası’nda yer almıyor. Ay yıldızlı takım, bu gece 651. defa sahaya çıkacak. Geride kalan maçlarda 258 galibiyet, 241 mağlubiyet yaşadık.

HIRSLI VE NEŞELİ

A Millî Takımımız, Miami’de hazırlıklarını sürdürüyor. Venezuela ile oynanacak hazırlık maçının çalışmalarını sürdüren ay yıldızlılarda oyuncuların oldukça hırslı ve neşeli oluşu dikkati çekti. Çift kale maçı kazanan takım yine sevinç pozu vermeyi ihmal etmedi.

AVUSTRALYA DİŞLİ BİR RAKİP

Dünya Kupası’ndaki ilk rakibimiz Avustralya’nın asla hafife alınmayacak bir takım olduğunu söyleyen Montella “Avustralya çok kompakt ve disiplinli oynayan bir takım. Zorlu bir rakip. Dünya Kupası alışkanlıkları var. Biraz Kosova’ya benziyorlar. Bütün maçlarda savaşmamız gerekiyor” dedi.

Dünya Kupası başka bir dünya! Vincenzo Montella "Bu turnuva Avrupa Şampiyonası'na benzemez" dedi

FATİH TERİM’DEN MONTELLA’YA BÜYÜK ÖVGÜ: KULÜP TAKIMI GİBİ!

Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Tutto Mercato’ya konuştu. “ Hem kişiliği hem de tecrübesi ve yeteneği nedeniyle Vincenzo Montella’ya her zaman inandım” diyen Terim “Türkiye ile Montella arasında büyük bir uyum oluştu. O benim memleketim olan Adana’da, futbol kariyerime başladığım kulüp olan Adana Demirspor’da da çok önemli bir iş çıkarmıştı. Montella milli takım içinde güçlü bir birliktelik oluşturdu ve bunu başarmak kolay değildir. Oyuncular zaten birbirlerini çok iyi tanıyorlar; bir araya geldiklerinde sıfırdan başlamıyorlar, âdeta bir kulüp takımı gibi işleyen bir sistem oluşturuyorlar. Bu da onun en büyük başarılarından biridir” dedi.

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