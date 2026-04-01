Kosova'yı geçerek Dünya Kupası biletini cebine koyan Türkiye A Milli Futbol Takımı yurda döndü. Havalimanı çıkışında duygularını paylaşan Hakan Çalhanoğlu " Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inen milliler kapıda coşkuyla ve tebriklerle karşılandı.

Havalimanı çıkışında kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi.

