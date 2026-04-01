İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası biletini kapan A Milli Takım yurda döndü
Kosova'yı geçerek Dünya Kupası biletini cebine koyan Türkiye A Milli Futbol Takımı yurda döndü. Havalimanı çıkışında duygularını paylaşan Hakan Çalhanoğlu " Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.
Spor 3 gün önce
A Milli Futbol Takımı, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Kosova'yı yenerek 24 yıl sonra 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile deplasmanda karşılaştı.
- Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle milliler, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
- Havalimanında coşkuyla ve tebriklerle karşılanan takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ülkesini mutlu etmekten gurur duyduğunu belirtti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
A Milli Takım'dan tarihi başarı: Kosova'yı da geçtik, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirdik
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inen milliler kapıda coşkuyla ve tebriklerle karşılandı.
"ÜLKEMİZİ MUTLU ETTİĞİMİZ ÇOK GURURLUYUM"
Havalimanı çıkışında kaptan Hakan Çalhanoğlu duygularını paylaşarak, "Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi.
YORUMLAR