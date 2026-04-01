Altın fiyatlarında son dakika! 1 Nisan 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.700 TL ve ons fiyatı 4.685 dolardan güne başlıyor. ABD Başkanı Trump’ın “İran'a yönelik saldırıların 2-3 hafta içinde sona erebileceğine” yönelik açıklamaları ve petroldeki yükselişin durması, enflasyon-faiz endişelerini azaltarak altını destekliyor. Onsta haftalık prim %4’ü aşarken; kısa vadede 4.500-5.000 dolar bandında dalgalanma yaşanabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altında bu hafta belirgin şekilde başlayan yükseliş hız kazanırken, küresel piyasalarda ons fiyatı dünkü işlemlerde %3,5 primle 4.668 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatı en yüksek 4.724 doları test etti. TSİ 06:00 itibarıyla ons altında 4.685 dolara yakın denge arayışı devam ederken, fiyatlar 100 günlük ortalamanın bulunduğu bölgeye ulaştı. Ons fiyatında haftalık prim ise %4’ün üzerinde gerçekleşiyor.

1 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

Küresel piyasalardaki hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. Spot piyasada işlem gören 1 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.700 TL’den güne başlıyor. Sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.830 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.480 TL’den gerçekleşiyor. Bu arada spot ve fiziki piyasa arasındaki makas bir miktar daha kapanırken, 1 kilo altında geçtiğimiz haftalarda 10 bin doların da üzerine çıkan fark, bugün 3.500 dolara kadar geriledi.

Altında 'ateşkes' umudu! Petrol durdu, sarı metal hızlandı

JEOPOLİTİK RİSKLER

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, Orta Doğu’daki çatışmalar devam ediyor. Ateşkes için henüz somut bir neticeye ulaşılamadı. Ancak ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri saldırıları 2-3 hafta içinde sona erdirebileceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da “saldırıların tekrar edilmemesi” güvencesinin sağlaması halinde savaşı bitirmeye hazır olduklarını söyledi.

PETROL FİYATI VE FAİZ

Taraflardan gelen son mesajlarla birlikte petrol fiyatlarında yükseliş hız kesti. Brent petrolün varil fiyatında işlemler bugün, 105 dolara yakın seviyelerde devam ediyor. Hafta başında 116 dolar seviyesi test edilmişti. Gelecek dönemde de petrolde daha fazla düşüş beklentisi öne çıkarken, küresel ekonomide “enflasyonist” baskıların azalabileceği öngörüleri destek bulmaya başladı. Bu senaryoda merkez bankalarının “faiz silahına sarılabileceği” yönündeki endişeler azaldı ve altın fiyatlarındaki yükseliş ivmelendi.

DOLARDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Hafta başında FED Başkanı Powell da mevcut riskler karşısında “faizlerin uygun bir bölgede” olduğunu belirtmiş ve artış sinyali vermemişti. Dolar endeksi yeniden 100 seviyesinin altına çekilirken, 2 yıllık ABD tahvil faizlerinde de kısmi gevşeme yaşanması, sarı metali destekledi.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatları için 100 günlük ortalamanın bulunduğu 4.705 doların kritik direnç olarak izlenmesi gerektiğini aktaran analistler, “4.700 dolar üzerinde kalıcılık, 50 günlük ortalamanın da konumlandığı 5.000 dolara varabilecek yükselişlerin habercisi olabilir. Kâr satışları halinde ise 4.500 dolar ilk destek olarak izlenebilir. Petrol fiyatları önemli bir gösterge olmaya devam edecek. Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu da bekleniyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

