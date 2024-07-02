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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi Türkiye'ye destek

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Mike Tyson, A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Haber

Spor Haberleri

ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, EURO 2024 son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi.

ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi.

Avusturya karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibi destekleyen Tyson'ın eldivenlerini, kendisiyle birlikte çeşitli projelerde çalışan iş adamı Vahap Oğuz Arslan, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi Türkiye'ye destek - 1. Resim

A MİLLİ TAKIM OYUNCULARINDAN FORMA JESTİ

Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Tyson'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ABD'li boksöre gönderdiği videolu mesajda, "Merhaba Mike, bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı sana gönderiyoruz. Biz de maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi ülkemiz için kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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