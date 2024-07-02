A Milli Takım, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Montella'dan Avusturya'ya 2 sürpriz hamle | Muhtemel 11'ler

EURO 2024 son 16 tur mücadelesinde Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, çeyrek final için sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi kazanması durumunda çeyrek finale kalacak. İşte detaylar...

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turu maçında bu akşam Leipzig şehrinde Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacağı mücadele saat 22.00'de TRT 1'den yayınlanacak.

Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.

Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

TÜRKİYE - AVUSTURYA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Grillitsch, Seiwald, Sabitzer, Laimer, Baumgartner, Gregoritsch

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Avusturya karşısında cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu yerine Orkun Kökçü, Samet Akaydin'in yerine ise Abdülkerim Bardakci'yi oynatacağı öğrenildi.

TÜRKİYE - AVUSTURYA 18. DEFA KARŞILAŞACAK

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle karşılık verdi.

A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.

Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE SAMET AKAYDİN OYNAMAYACAK

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

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A MİLLİ TAKIM'DA 10 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.