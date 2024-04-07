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Haberler > Spor > Dünyaca ünlü o isimden Kenan Yıldız itirafı: "Böylesini hiç görmedim"

Dünyaca ünlü o isimden Kenan Yıldız itirafı: "Böylesini hiç görmedim"

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Dünyaca ünlü o isimden Kenan Yıldız itirafı: &quot;Böylesini hiç görmedim&quot;

Spor Haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, yeteneğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yıldız'ın takım arkadaşı Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, milli futbolcu Kenan Yıldız için iddiaya girdiğini açıkladı.

Avrupa'nın parlayan futbolcularından biri olan milli futbolcu Kenan Yıldız'a takım arkadaşı Wojciech Szczesny'den övgü dolu sözler. Foot Truck isimli bir Youtube kanalına konuşan Szczesny, Yıldız'ı yere göğe sığdırmadı.

Dünyaca ünlü o isimden Kenan Yıldız itirafı: "Böylesini hiç görmedim" - 1. Resim

"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM"

Kenan Yıldız'ın gelecekte Ballon d'Or adayı olacağını hatta bu konuda iddiaya bile girdiğini söyleyen Szczesny, şu ifadeleri kullandı:

"Birisiyle Kenan Yıldız'ın beş yıl içinde Ballon d'Or'a aday olacağına dair iddiaya girdim. Birçok oyuncuyla oynadım ama henüz bu kadar yetenekli bir oyuncu görmedim."

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Düzenleyen:  - Spor
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