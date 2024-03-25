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Dünyanın en ateşli taraftarlarını seçtiler! Süper Lig'den sadece bir takım var

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Dünyanın en ateşli taraftarlarını seçtiler! Süper Lig&#039;den sadece bir takım var

Spor Haberleri

Sports Brief adlı bir internet sitesi dünyanın en ateşli ve etkili taraftar gruplarını listeledi. Hem milli takımların hem de lig takımlarının yer aldığı listede, Türkiye'den sadece bir tane takım yer aldı.

Takımları destekleyen taraftarlar aynı zamanda, sahadaki ateşleyici güç oluyor. Sports Brief adlı spor yayını yapan bir internet sitesi dünyanın en etkili ve ateşli taraftar gruplarını seçti. Türkiye'den listeye dahil olan tek bir takım var. İşte o liste. 

20-Brezilya Milli Takımı

19- Almanya Milli Takımı

18- İngiltere Milli Takımı

17- Hırvatistan Milli Takımı

16- Arjantin Milli Takımı

Dünyanın en ateşli taraftarlarını seçtiler! Süper Lig'den sadece bir takım var - 1. Resim

15- Liverpool

14- Galatasaray

13- İtalya Milli Takımı

12- İspanya Milli Takımı

11- Juventus

Dünyanın en ateşli taraftarlarını seçtiler! Süper Lig'den sadece bir takım var - 2. Resim

10- Newcastle United

9- Hamburger SV

8- Borussia Mönchengladbach

7- Arsenal

6- Schalke 04

Dünyanın en ateşli taraftarlarını seçtiler! Süper Lig'den sadece bir takım var - 3. Resim

5- Bayern Münih

4- Real Madrid

3- Barcelona

2- Manchester United 

1- Borussia Dortmund

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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