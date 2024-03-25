15- Liverpool
Dünyanın en ateşli taraftarlarını seçtiler! Süper Lig'den sadece bir takım var
Spor Haberleri
Sports Brief adlı bir internet sitesi dünyanın en ateşli ve etkili taraftar gruplarını listeledi. Hem milli takımların hem de lig takımlarının yer aldığı listede, Türkiye'den sadece bir tane takım yer aldı.
Takımları destekleyen taraftarlar aynı zamanda, sahadaki ateşleyici güç oluyor. Sports Brief adlı spor yayını yapan bir internet sitesi dünyanın en etkili ve ateşli taraftar gruplarını seçti. Türkiye'den listeye dahil olan tek bir takım var. İşte o liste.
20-Brezilya Milli Takımı
19- Almanya Milli Takımı
18- İngiltere Milli Takımı
17- Hırvatistan Milli Takımı
16- Arjantin Milli Takımı
14- Galatasaray
13- İtalya Milli Takımı
12- İspanya Milli Takımı
11- Juventus
10- Newcastle United
9- Hamburger SV
8- Borussia Mönchengladbach
7- Arsenal
6- Schalke 04
5- Bayern Münih
4- Real Madrid
3- Barcelona
2- Manchester United
1- Borussia Dortmund