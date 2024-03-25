Dünyanın en ateşli taraftarlarını seçtiler! Süper Lig'den sadece bir takım var

Düzenleyen: Songül Soysal 25 Mart 2024 13:56 - Güncelleme: 25 Mart 2024 13:57 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Sports Brief adlı bir internet sitesi dünyanın en ateşli ve etkili taraftar gruplarını listeledi. Hem milli takımların hem de lig takımlarının yer aldığı listede, Türkiye'den sadece bir tane takım yer aldı.