Dünyanın en ucuz transferi, futbolu bırakmıştı eski takımına son kez jest yaptı

5 Ocak 2024 17:04 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 17:09

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split, eski oyuncusu Nikola Kalinic'i yeniden kadrosuna kattı. Futbola geri dönen tecrübeli golcünün sözleşmesi gündem oldu.

Geçen sezon futbolu bırakan Hırvat futbolcu Nikola Kalinic, sürpriz bir kararla yeşil sahalara geri döndü. 36 yaşındaki golcü, altyapısından yetiştiği ülkesinin takımı Hajduk Split ile sezon sonuna kadar anlaştı.

6 AYLIK SÖZLEŞMEYE 1 EUROYA İMZA ATTI

6 aylık sözleşme imzalanan Kalinic'in toplamda 1 euro kazanacağı açıklandı. Hırvat santrforun kulübe yaptığı bu jest Avrupa basınında büyük ses getirdi.

Nikola Kalinic kariyerinde; Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi dev takımların formalarını giymişti. Hırvat futbolcunun kariyeri boyunca bonservisine toplam 64 milyon euro ödenmişti. Kulüp kariyerinde 491 maça çıkan Kalinic, 162 gol atarken 50 asist kaydetmişti.