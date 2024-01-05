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    Dünyanın en ucuz transferi, futbolu bırakmıştı eski takımına son kez jest yaptı

    Futbolu bırakan 36 yaşındaki Nikola Kalinic, Hırvatistan 1. lig ekiplerinden eski takımı Hajduk Split’e 1 euro karşılığında transfer olarak, yeşil sahalara geri döndü.

    Dünyanın en ucuz transferi, futbolu bırakmıştı eski takımına son kez jest yaptı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split, eski oyuncusu Nikola Kalinic'i yeniden kadrosuna kattı. Futbola geri dönen tecrübeli golcünün sözleşmesi gündem oldu.

    Geçen sezon futbolu bırakan Hırvat futbolcu Nikola Kalinic, sürpriz bir kararla yeşil sahalara geri döndü. 36 yaşındaki golcü, altyapısından yetiştiği ülkesinin takımı Hajduk Split ile sezon sonuna kadar anlaştı.

    Dünyanın en ucuz transferi, futbolu bırakmıştı eski takımına son kez jest yaptı

    6 AYLIK SÖZLEŞMEYE 1 EUROYA İMZA ATTI

    6 aylık sözleşme imzalanan Kalinic'in toplamda 1 euro kazanacağı açıklandı. Hırvat santrforun kulübe yaptığı bu jest Avrupa basınında büyük ses getirdi.

    Nikola Kalinic kariyerinde; Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi dev takımların formalarını giymişti. Hırvat futbolcunun kariyeri boyunca bonservisine toplam 64 milyon euro ödenmişti. Kulüp kariyerinde 491 maça çıkan Kalinic, 162 gol atarken 50 asist kaydetmişti.

    Dünyanın en ucuz transferi, futbolu bırakmıştı eski takımına son kez jest yaptı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Nikola KalinicHajduk SplitTransfer
    Haberler > Spor > Dünyanın en ucuz transferi, futbolu bırakmıştı eski takımına son kez jest yaptı
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