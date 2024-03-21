Dünyanın gözü Xabi Alonsu'nun üzerinde! İspanyol hoca için devler sıraya girdi

Dünya devlerinin gözü Bayern Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonsu'nun üzerinde. Real Madrid, Bayern Münih ve Liverpool gibi devlerin İspanyol hocayı istedikleri iddia edildi.

Almanya'nın Bayern Leverkusen takımını çalıştıran ve rekorlar kıran Teknik Direktör Xabi Alonso başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, kulüplerinin yanı sıra Real Madrid ve Liverpool'un teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirmeye çalıştığını açıkladı.

BÜYÜK TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPABİLECEĞİNİ KANITLADI

Alman basınına konuşan Hoeness, "Alonso, büyük bir takımda teknik direktörlük yapabileceğini kanıtladı. Bayern Münih, Real Madrid ve Liverpool gibi kulüpler bunun üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı. Bu sezon Bayer Leverkusen'in başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Xabi Alonso'nun, kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.