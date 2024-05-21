Dursun Özbek'ten Ali Koç'a zehir zemberek sözler! "Bu yaptığın şehir eşkıyalığı"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Stat dağılmış insanlar gitmiş, silahlı korumalarla 80 kişi stada giriyor. Bu terörizmdir. İyi ki ben orada değildim. Cesedimi çiğnemeden içeriye adım atamazdı” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi sonrasında yaşananlarla ilgili olarak çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u hedef alan Özbek “Bu olaylar, yapılan ahlaksızlıklar, bütün spor kamuoyu gözünün önünde cereyan etti. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptık. Ali Koç’un şımarıklıkları artarak devam ediyor, kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. 70-80 tane adamıyla, bunların dördü de silahlı ve polis eşliğinde stada geldi. Güvenlik görevlileri şehir eşkıyasının korumalığını yapmıştır” diye konuştu.

"HESABINI SORACAĞIM"

“Bu yaptığı haneye tecavüzdür” diyen Özbek “Tek başına da gelmiyorsun. Stat boşalmış, seyirci gitmiş. Bu sahte kabadayılık değil de nedir? Bu yaptığın şey şehir eşkıyalığı! Terörist ne yapar, benzer şekilde adamlarını toplar gelir bir yeri basar! Benim orada olmamam olayların daha da büyümesini engellemiştir. Ben orada olsam cesedimi çiğnemeden içeriye adım atamazdı. Bize haber geldi ve biz gelene kadar Ali Koç stadı terk etmişti! Ali Koç, sana söylüyorum; bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Senin camiaları bölmek için bir proje olduğunu her yerde anlatacağım” dedi.

ÖZBEK'İN İLGİNÇ KOÇ ANISI! OTUR DEDİM 'TIK' AŞAĞI

Özbek, daha önce TFF’deki bir toplantıda yaşanan olayı anlatarak, “Ali Koç bizim Erden Timur’u tehdit etti. ‘Sen Koç ailesini tanımıyorsun, Seni mahvedeceğim, ticari hayatını bitireceğim’ dedi. Ben de ‘Sen kim oluyorsun, haddini bil otur aşağı’ diye kızdım. Tık aşağı oturdu” sözlerini kullandı. Bu arada Timur, Öyle demedi başkanım benzer şeyler söyledi hatırlatması yaptı.

KOÇ, BELGÜ, KARTAL'A SUÇ DUYURUSU

Galatasaray; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönemde yönetimde olması beklenen Hulusi Belgü ve İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Genel Sekreter Eray Yazgan “Ali Koç normal değildi, kendini kaybetmiş hâldeydi. Madem mertlikten bahsediyor. Kullandığı ifadeleri savcılık önünde de kullanır” dedi.

ÂDETA BASKIN YAPTILAR

Galatasaraylı yöneticiler, Ali Koç ve yöneticilerin sahaya zorla girdiğini belirterek “Âdeta baskın yaptılar. Silahlı korumaları geçtik, polisle birlikte geldiler stada. Polisi nasıl içeri almayalım? Yolu kesip stada almışlar. Arbedede polisler sadece onları korudu” açıklamasını yaptı.