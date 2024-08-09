Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu ve Köhn açıklaması! İki oyuncu veda mı ediyor?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rusya ekiplerinden Spartak Moskova'ya transfer olacağı iddia edilen Derrick Köhn ve Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arkham Intelligence arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde transfer gündemine dair merak edilenleri cevapladı.

Derrick Köhn ve Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler hakkında konuşan Özbek, "Transfer döneminin bitmesine 1 aydan fazla süre var. Bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli bir kadro. Teklifler gelebilir, tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Fırsat transferi çıkabilir. Avrupa'ya ve Süper Lig'e hazır bir şekilde bekliyoruz. Hiç kimse merak etmesin en önemlisi yeni sezon için geçen sezon kadro aynen devam edecek." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: KEREM BİZİM EVLADIMIZ

Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan dedikodulara cevap veren Özbek, "Kerem bizim milli oyuncumuz. 2 senelik şampiyonlukta başarılarını üst seviyede sergilemiş bir evladımız. Nabzın çok yüksek olduğu dönemde soyunma odasındaki ufak tefek şeyleri ortaya koymak Galatasaray'ı yıpratmanın dışında bir anlam ifade etmiyor. Kerem bizim evladımız, zaman zaman aile içinde de olmaması gereken şeyler olur. Bunlar kirli yapıların, olayları misli misli büyütmek suretiyle yazdıkları senaryolar." dedi.