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Eda Erdem'in heykel açılışında olay gaf! Federasyon başkanının sözleri Ali Koç'u şaşırttı

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Voleybol, Eda Erdem Dündar, Mehmet Akif Üstündağ, Haber

Spor Haberleri  / -

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli Ülker Stadyumu önünde yapılan törenle dikildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ'ın Eda Erdem ile ilgili sözleri tebessüm ettirdi.

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, heykeli dikildi.

Kadıköy'deki Ülker Stadyumu önünde yapılan törene yoğun katılım yaşandı.

Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Eda Erdem Dündar ile ilgili sözleri gülüşmelere neden oldu.

Türk voleybolunun son yıllardaki yükselişinde ciddi katkıları olan Üstündağ'ın "Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" gafında bulununca Ali Koç'un şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

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MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: EDA ERDEM ADAM GİBİ ADAM

"Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" sözleriyle gündem olan Mehmet Akif Üstündağ, "Türkiye'nin gururu olan Eda'nın bu güzel heykelinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan, voleybol camiası adına gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bir Eda kolay yetişmiyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu bütün paydaşlar için vardır. Voleybolu Avrupa'da ve dünyada en iyi yere getirmek için gayret sarf eden sistemdir. Bu özel günde bir voleybolcunun heykelinin açıldığı günde, bu özel günü bize yaşatan, Türk voleybolunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz Edacım, iyi ki varsın. Ali başkana da bu düşüncesi için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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