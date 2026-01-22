Fenerbahçe'de 2 sezon forma giydikten sonra Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu. 39 yaşındaki golcü, Bundesliga 2'de (Almanya 2'nci kademe futbol ligi) mücadele eden Schalke 04'e imza attı.

Edin Dzeko, sezon başında transfer olduğu Fiorentina'dan ayrıldı. 2007-2011 yılları arasında Wolfsburg'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu, 15 yıl sonra Almanya'ya döndü.

39 yaşındaki santrfor, 2025-2026 sezonunun kalanında Schalke 04 kadrosuna katıldı. Alman kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmenin 16 maç geçerli olduğu ifade edildi.

BUNDESLIGA 2 LİDERİ

Schalke 04, 18 haftası geride kalan Bundesliga 2'de 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 38 puanla lider durumda bulunuyor.

Edin Dzeko, 2 sezon geçirdiği Fenerbahçe'de takım kaptanlığı yaptı

DZEKO'NUN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine ülkesinin Zeljeznicar takımında başlayan Dzeko, FK Teplice (Çekya), Usti nad Labem (Çekya) ve Wolfsburg sonrası Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe'de top koşturdı. Deneyimli futbolcu, Fiorentina formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 722 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası