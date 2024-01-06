Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Emre Belözoğlu hakemlerin Ankaragücü'nden intikam aldığını iddia etti

    MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu içerde 0-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor” dedi.

    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

    "İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞAN HAKEMLER VAR"

    Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından ligin geri kalanının kendileri için zorlu geçeceğini belirten Belözoğlu, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesle mücadele edebilecek bilgimizin de yeteneğimizin de olduğunu düşünüyorum. Doğru bir transfer politikası ile herkesle mücadele edebiliriz" dedi.

    "FEDERASYONUNDAN HAKEMİNE KADAR..."

    Oyuncularının kapasitelerinin maksimumunu verdiğini gördüğüne vurgu yapan Belözoğlu, “Ama Ankaragücü’ne karşı oluşturulan bu düzenle mücadele etmek için de kaliteye ihtiyacımız var. Benim işim geldiğimde kolay değildi. Şimdi birazcık daha zorlaştı. Bunu söylerken kimse alınmasın. Federasyonundan hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi veririz saha içinde. Onlar da mücadeleye girmemesi gereken taraf aslında.

    Burada bir yanlış varsa, cezası varsa, bence fazlasıyla verilmiş durumda. Ama bunun devam etmemesi lazım. O zaman herkes kendi sinir uçlarıyla oynar. Herkesin dayanabileceği bir sınırı var. Biz iki tane gol attık, ikisinin de VAR ile alakası yok. Burası hesap kesilecek yer değil. Burası bizim de ekmeğimizin peşinde olduğumuz yer” değerlendirmesini yaptı.

    Emre Belözoğlu hakemlerin Ankaragücü'nden intikam aldığını iddia etti

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    Emre BelözoğluAnkaragücü
    Haberler > Spor > Emre Belözoğlu hakemlerin Ankaragücü'nden intikam aldığını iddia etti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi - SporErtuğrul Sağlam Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdiKonyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 'ihtar' krizi yaşandı, atanla tutan İstanbul'a getirilmedi - SporKonyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 'ihtar' krizi yaşandı, atanla tutan İstanbul'a getirilmediEdin Visca'dan Eryaman'da üçlük (Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1 Maç Sonucu) - SporEdin Visca'dan Eryaman'da üçlük (Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1 Maç Sonucu)Adana Demirspor Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını açıkladı - SporAdana Demirspor Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını açıkladıLille tarihinin en farklı galibiyetinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan 4 gole katkı - SporLille tarihinin en farklı galibiyetinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan 4 gole katkıMilli futbolcu Yusuf Sarı'dan Adana Demirspor'a sakatlık sitemi - SporMilli futbolcu Yusuf Sarı'dan Adana Demirspor'a sakatlık sitemiBeşiktaş taraftarını kızdıran teknik direktör iddiası: "Aybaba Lucescu için Bükreş'te" - SporBeşiktaş taraftarını kızdıran teknik direktör iddiası: "Aybaba Lucescu için Bükreş'te"Arsenal Türk yıldız için keseyi açtı, İngilizler transferi bitirmek için hızlı davrandı - SporArsenal Türk yıldız için keseyi açtı, İngilizler transferi bitirmek için hızlı davrandıHasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecek - SporHasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecekBrezilyalı efsane futbolcu hayatını kaybetti, 4 defa Dünya Kupası zaferi yaşamıştı - SporBrezilyalı efsane futbolcu hayatını kaybetti, 4 defa Dünya Kupası zaferi yaşamıştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...