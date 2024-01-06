Emre Belözoğlu hakemlerin Ankaragücü'nden intikam aldığını iddia etti

6 Ocak 2024 23:02 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 23:04

MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

"İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞAN HAKEMLER VAR"

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından ligin geri kalanının kendileri için zorlu geçeceğini belirten Belözoğlu, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesle mücadele edebilecek bilgimizin de yeteneğimizin de olduğunu düşünüyorum. Doğru bir transfer politikası ile herkesle mücadele edebiliriz" dedi.

"FEDERASYONUNDAN HAKEMİNE KADAR..."

Oyuncularının kapasitelerinin maksimumunu verdiğini gördüğüne vurgu yapan Belözoğlu, “Ama Ankaragücü’ne karşı oluşturulan bu düzenle mücadele etmek için de kaliteye ihtiyacımız var. Benim işim geldiğimde kolay değildi. Şimdi birazcık daha zorlaştı. Bunu söylerken kimse alınmasın. Federasyonundan hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi veririz saha içinde. Onlar da mücadeleye girmemesi gereken taraf aslında.

Burada bir yanlış varsa, cezası varsa, bence fazlasıyla verilmiş durumda. Ama bunun devam etmemesi lazım. O zaman herkes kendi sinir uçlarıyla oynar. Herkesin dayanabileceği bir sınırı var. Biz iki tane gol attık, ikisinin de VAR ile alakası yok. Burası hesap kesilecek yer değil. Burası bizim de ekmeğimizin peşinde olduğumuz yer” değerlendirmesini yaptı.