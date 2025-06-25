Emre Belözoğlu tanıdık ismi istiyor! Aday sayısı 3'e indi

Kaleci arayışını sürdüren Antalyaspor'da öne çıkan 3 aday var. Bu isimler arasından Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi ise oldukça tanıdık bir isim...

Süper Lig ekibi Antalyaspor, yeni sezona yeni kaleci ile başlamak için kolları sıvadı. Kenan Piric’ten beklenen verimi alamayan kırmızı beyazlılar, adayları 3’e düşürdü.

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor’un adayları arasında geçtiğimiz yıl yollarını ayırdığı Helton Leite, bir dönem Konyaspor forması giyen Ibrahim Sehic ve Luton Townd’dan Thomas Kaminski yer alıyor.

LİSTENİN TEPESİNDE SEHIC VAR

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3 kaleci adayı arasında Ibrahim Sehic’i listenin başına yazdı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Khaleej’in kalesini koruyan 37 yaşındaki eldiven, 2018-2020 yılları arasında Erzurumspor, 2020-2023 yılları arasında da Konyaspor’da da görev yaptı. Boşnak kaleci, Al-Khaleej ile bu sezon 25 maçta 35 kez topu filelerinden çıkardı ve 6 kez de kalesini kapattı.

SON 9 HAFTADA OYNAMADI

Geçtiğimiz mart ayında sakatlık yaşayan Ibrahim Sehic, son 9 haftada forma giyemedi. Omuz sakatlığı geçiren Sehic’in takımdan ayrılacağı da Arabistan basınında öne çıkan haberler arasında yer aldı.