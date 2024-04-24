Emre Belözoğlu'ndan eleştirilere sert cevap: 'Hapse girmeyelim' diye yalvaracaklar

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk yarısında üst düzey bir futbol oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Bu özel günde MKE Ankaragücü taraftarına galibiyeti hediye etmek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Taraftarımızın desteği, arzusu takıma net şekilde yansıdı. Elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu grubu vardı. Oyuncularımın bugünkü performansından dolayı gurur duyuyorum. Karşımızda çok iyi bir camia, iyi oyuncular vardı. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Skoru bulamadık. Çok net pozisyonlarımız var, Bahadır hiç zorlanmadı. Bu oyuncu gurubunun geliştiğini görmek beni mutlu ediyor. Oyunun galibi net şekilde bizdik, skor olarak ümidimiz devam ediyor, İstanbul'da turu geçeceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KORİDOR ŞİKAYETİ

Maçlardan sonra soyunma odası koridorlarının kalabalık olmasını eleştiren Belözoğlu, "Türk polisinden şikayetçi olmam. Özel güvenlik var, polis var. Maç bitiyor, içeri girmeye çalışırken yoğunluk oluşuyor. Koridorların bu kadar kalabalık olmasına gerek yok. Geçmişte Türk futbolunda nahoş hadiseler yaşandı. Ama bu kalabalıktan rahatsızım. Oyuncuyla bile konuşurken, soyunma odasına giderken yan yana gelecek durumum olmuyor kalabalıktan." diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: LAĞIM ÇUKURU!

Sosyal medyada oyuncusu Flips'in eleştirilmesinin sorulması üzerine Belözoğlu, şu cevabı verdi:

"Sosyal medya sizin için değerli olabilir ama benim için hiç değeri yok. Ankaragücü başımın tacı ama sosyal medya gerçek değil. Hiçbir karşılığı olmadan sosyal medya bir lağım çukuru. Flips elinden geleni yapmaya çalıştı. Eleştirilecek bir performansı yoktu. Sosyal medyada rahat şekilde eşimize, çocuğumuza küfür edecekler. Şikayetçi olunca da 'Aman hapse girmeyelim.' diye yalvaracaklar. Yok öyle bir şey. Bu ülkede bu düzelene kadar mücadele edeceğiz. Bu lağım çukuruyla mücadele edeceğiz sonuna kadar. Kastettiğim Ankaragücü taraftarı değil asla."