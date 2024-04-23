Ankaragücü'nde Morutan üzüntüsü! Rumen yıldız acı içinde oyundan alındı

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Türkiye Kupası yarı final turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk eden Ankaragücü'nde Olimpiu Morutan ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Ankaragücü, Türkiye Kupası yarı final turu ilk maçında karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

İlk maçta rakibine üstünlük kuramayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 7 Mayıs'ta oynanacak rövanşta final için sahaya çıkacak.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Olimpiu Morutan, 81. dakikada yaşadığı sakatlıkla korkuttu.

Rumen yıldız hava topu mücadelesinde yere dengesiz basarak sakatlandı ve acı içinde yerde kaldı. Sahayı sedye ile terk eden 24 yaşındaki oyuncunun son durumu yarın yapılacak MR sonrası belli olacak.

Sezon başı Galatasaray'dan transfer edilen Morutan, Ankaragücü formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 5 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

MORUTAN'IN SAKATLANDIĞI AN