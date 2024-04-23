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Başkent'te sessiz gece! Ankaragücü - Beşiktaş maçında gol yok | Türkiye Kupası yarı final turu

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Başkent&#039;te sessiz gece! Ankaragücü - Beşiktaş maçında gol yok | Türkiye Kupası yarı final turu

Spor Haberleri

Türkiye Kupası yarı final turu ilk maçında karşılaşan Ankaragücü ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Rövanş maçı 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Kupası yarı final turunun ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

20 bin seyircinin izlediği maçın rövanşı 7 Mayıs'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Turu geçen taraf, Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
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