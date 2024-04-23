Başkent'te sessiz gece! Ankaragücü - Beşiktaş maçında gol yok | Türkiye Kupası yarı final turu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Türkiye Kupası yarı final turu ilk maçında karşılaşan Ankaragücü ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Rövanş maçı 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Kupası yarı final turunun ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
20 bin seyircinin izlediği maçın rövanşı 7 Mayıs'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Turu geçen taraf, Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor