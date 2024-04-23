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Sadettin Saran canlı yayında duyurdu! Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şart sundu

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Sadettin Saran canlı yayında duyurdu! Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şart sundu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurul öncesi adaylık hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan olması durumunda şampiyon yapacağını belirten Saran, adaylık için tek şartı Ali Koç'a bağladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, haziran ayında yapılacak genel kurulla yeni başkanını seçecek.

Daha önce aday olduğunu açıklayan Sadettin Saran, Ali Koç'un aday olması durumunda çekileceğini söyledi.

TV100 kanalında yayınlanan Az Önce Konuştum adlı programda merak edilenleri cevaplayan Saran, Ali Koç'a haksızlık edilmemesi gerektiğini öne sürdü.

SADETTİN SARAN: ALİ KOÇ İLE TARZLARIMIZ ÇOK AYRI

Fenerbahçe'nin 10 senedir şampiyon olamadığını aktaran Sadettin Saran, "Burada başarı vardır demek yalan olur. Bu başarısızlığı sadece Ali Koç’a bağlamak da haksızlık, kötü niyet olur. Müthiş bir mücadele var. Ali Koç aday olursa aday olmam. Yönetimine de girmem. Ben Ali Bey'in iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Tarzlarımız çok ayrı. Çok farklıyız.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışmalara değinen Sadettin Saran, "Böyle bir ortamda herkes oraya saldırırken, ortada kötülük varken ve dün de puan kaybetmişken şimdi ben diğerleri gibi mi olayım akbabalık mı yapayım? Bizim kendi içimizde düşmanlar varken dış mihrapların işini tabii ki güçlendiriyoruz." dedi. 

Düzenleyen:  - Spor
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