Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz'ı, "Sen burada bu maçı tek başına istediğin yere çevirdin" sözleriyle hedef aldı. Konuk ekibin hocası, oyuncusu Kerem Demirbay'a gösterilen kırmızı karta da sert tepki gösterdi.

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 19'uncu haftasında Papara Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu

"KEREM'E RAHATÇA KIRKIZI KART VERİYORLAR"

45 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray'da Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar, Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Ama Kerem Demirbay'a rahatça kırmızı veriyorlar. Acaba Kerem'in üzerinde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı? Kamuoyu için Kasımpaşa'nın varlığı bu ligde ne kadar önemliyse bizim sözlerimizin de herhalde bir o kadar önemi vardır. Çok da kimsenin umurunda olacağını sanmıyorum ama yine de ben söylemem gerekeni söyleyeyim. Bu ülkede en yüksek seviyede futbol oynayan futbolcu benim. Bazen böyle konuşmak zorunda hissediyorum" dedi.

Kerem Demirbay

"BU HAKEMLERLE BU LİG GİTMEZ"

Hakem Ali Yılmaz'ın kararlarını eleştiren Emre Belzöoğlu, "Ülke futbolunun gelişmesi için bu hakem performanslarının ivedilikle arttırılması gerekiyor. Bu kadar kötü maç yönetilmez! Bu kadar kötü oyun okunmaz! Bu kadar niyet kötü olmamalı. Bu hakemlerle bu lig böyle gitmez. Çok yazık! Sen burada bu maçı tek başına istediğin yere çevirdin. Sonra da 10 dakika Kasımpaşa'yı maça ortak etmeye çalıştın. Çok kötü, hayal kırıklığı performans" ifadelerini kullandı.

