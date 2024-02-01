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    • Erden Timur ve Okan Buruk'tan çok tartışılan sağ bek! Potansiyeli var ama sakatlık problemleri...

    Yeni sağ bek arayışlarına devam eden Galatasaray Lorenz Assignon ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki Fransız futbolcunun yaşadığı ağır sakatlık sorunları ise kafalarda soru işareti bıraktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Erden Timur ve Okan Buruk&#039;tan çok tartışılan sağ bek! Potansiyeli var ama sakatlık problemleri...
    Galatasaray, Galatasaray Transfer, Haber

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Sacha Boey'i kemiksiz 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e gönderen Galatasaray sağ bek problemini çözdü...

    Erden Timur ve Okan Buruk'tan çok tartışılan sağ bek! Potansiyeli var ama sakatlık problemleri...

    GALATASARAY ASSİGNON İLE ANLAŞMAYA VARDI

    Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Lorenz Assignon'nun transferi için Rennes ile anlaşma sağladı.

    BOEY GİBİ O DA RENNES'DEN GELECEK

    23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a kiralık olarak imza atacağı belirtildi. Galatasaray ile Rennes arasında Assignon için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı aktarıldı. Lorenz Assignon'nun transferini tamamlamak için kısa süre içinde Türkiye'ye gideceği kaydedildi. Rennes'te bu sezon 21 maçta süre bulan Assignon, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

    Ayrıca Assignon'un 22 aralık 2022'den 19 ocak 2023'e kadar kalça sakatlığı, 21 ocak 2023'ten 31 mart 2023'e kadar çapraz bağ sakatlığı yaşaması dikkatlerden kaçmazken, camiada 'Galatasaray'ın sağ beki var, (Dubois) yeni Boey bulacağız diye ağır sakatlık problemleri yaşayan oyuncuyu almaya gerek yok' tepkileri yorumları bir hayli ilgi uyandırdı.

    GALATASARAY DUBOİS'YI GERİ İSTEDİ

    Sarı-kırmızılılardaki bek alternatiflerinden biri de sezon başında kiralık olarak Başakşehir'e gönderilen Leo Dubois. Galatasaray, Fransız futbolcu için yeniden Başakşehir'in kapısını çaldı.

    AL SERGİO OLİVEİRA'YI VER DUBOİS'YI

    Başakşehir'den Dubois'i isteyen Galatasaray, İstanbul ekibine Sergio Oliveira'yı teklif etti. Başakşehir'in 500 bin euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

    Galatasaray, Leo Dubois'in yanı sıra diğer bek alternatifleri için de transfer çalışmalarına devam ediyor

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    GalatasarayGalatasaray Transfer
    Haberler > Spor > Erden Timur ve Okan Buruk'tan çok tartışılan sağ bek! Potansiyeli var ama sakatlık problemleri...
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