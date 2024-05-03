Erden Timur'dan Ali Koç açıklaması! 'Tehdit etti, Allah ıslah etsin'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe Spor Külübü Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarda cevap verdi.

Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili Erden Timur, 343 Digital Youtube kanalında gündem olacak açıklamalar yaptı.

"Fenerbahçe ile aynı masaya oturur musunuz?" sorusunu cevaplayan Timur, "Bana 20'den fazla hakaret edildi. Muhakkak yanlışlar yapıyoruzdur. Hakaret edildi, karşılık vermedim. Onlara karşılık verseydim kendi camiamda daha saygı görürdüm. Ali Koç tehdit etti. Benimle ilgili 'yalancı, ahlaksız, alzheimer, psikolojik tedavi görsün, yarım akıllı' dediler. Ben 42 yaşındayım. Bu insanlar benden daha tecrübeli. Sırf toplum gerilmesin diye karşılık vermedim. Allah ıslah etsin. Aylarca susuyorsun, konuşmuyorsun diyorlar." ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR TRANSFERLERİN NEDEN GECİKTİĞİNİ AÇIKLADI

Geçen sene transferde daha başarılı olduklarını aktaran Erden Timur, "Bu sene bizim harcama limiti sorunumuz vardı. Bu sene gelirlerle ilgilendik. Gelirimiz nereydese 6 küsür milyar lira oldu. 'Şampiyonlar Ligi'nden dolayı fark etti diyorlar. Emeği küçültmek için sürekli bir şeyler üretiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nden 900 milyon geldi. Geriye 5.6 milar kaldı. Bir senede 1 milyardan 5 milyara çıkardık. Önümüzdeki dönem hiçbir harcama limiti yok. Harcama limiti sorunu var, hiçbir oyuncuyu alamıyorsunuz. Bonservissiz oyuncu almamız gerekiyordu. Oyuncu havuzu 100'den 5'e düştü. Transferler bu yüzden gecikti." açıklamasında bulundu.