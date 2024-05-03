Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Erden Timur'dan Ali Koç açıklaması! 'Tehdit etti, Allah ıslah etsin'

Erden Timur'dan Ali Koç açıklaması! 'Tehdit etti, Allah ıslah etsin'

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Erden Timur&#039;dan Ali Koç açıklaması! &#039;Tehdit etti, Allah ıslah etsin&#039;

Spor Haberleri

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe Spor Külübü Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarda cevap verdi.

Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili Erden Timur, 343 Digital Youtube kanalında gündem olacak açıklamalar yaptı.

"Fenerbahçe ile aynı masaya oturur musunuz?" sorusunu cevaplayan Timur, "Bana 20'den fazla hakaret edildi. Muhakkak yanlışlar yapıyoruzdur. Hakaret edildi, karşılık vermedim. Onlara karşılık verseydim kendi camiamda daha saygı görürdüm. Ali Koç tehdit etti. Benimle ilgili 'yalancı, ahlaksız, alzheimer, psikolojik tedavi görsün, yarım akıllı' dediler. Ben 42 yaşındayım. Bu insanlar benden daha tecrübeli. Sırf toplum gerilmesin diye karşılık vermedim. Allah ıslah etsin. Aylarca susuyorsun, konuşmuyorsun diyorlar." ifadelerini kullandı.

Erden Timur'dan Ali Koç açıklaması! 'Tehdit etti, Allah ıslah etsin' - 1. Resim

ERDEN TİMUR TRANSFERLERİN NEDEN GECİKTİĞİNİ AÇIKLADI

Geçen sene transferde daha başarılı olduklarını aktaran Erden Timur, "Bu sene bizim harcama limiti sorunumuz vardı. Bu sene gelirlerle ilgilendik. Gelirimiz nereydese 6 küsür milyar lira oldu. 'Şampiyonlar Ligi'nden dolayı fark etti diyorlar. Emeği küçültmek için sürekli bir şeyler üretiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nden 900 milyon geldi. Geriye 5.6 milar kaldı. Bir senede 1 milyardan 5 milyara çıkardık. Önümüzdeki dönem hiçbir harcama limiti yok. Harcama limiti sorunu var, hiçbir oyuncuyu alamıyorsunuz. Bonservissiz oyuncu almamız gerekiyordu. Oyuncu havuzu 100'den 5'e düştü. Transferler bu yüzden gecikti." açıklamasında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
İsrail'den Hamas'a 1 hafta süre: Anlaşma sağlanmazsa Refah'a saldıracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da Ünal Aysal sürprizi! Süheyl Batum seçimi kazanırsa göreve başlayacak - SporGalatasaray'da Ünal Aysal sürprizi! Süheyl Batum seçimi kazanırsa göreve başlayacakEfsane geri dönüyor! Alex de Souza, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı - SporEfsane geri dönüyor! Alex de Souza, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardıHedef olimpiyat kotası - SporHedef olimpiyat kotasıAli Koç'tan Büyükekşi'ye gönderme: Ömer Faruk Ünal'ın o yazısını özellikle okuyun - Spor‘Ömer Faruk Ünal'ın o yazısını özellikle okuyun’Kulüpler seçimin erkene alınması için kaç imza topladı? TFF net sayıyı verdi - SporKulüpler seçimin erkene alınması için kaç imza topladı?Arda Güler havalara uçacak! Ancelotti müjdeyi verdi - SporArda Güler havalara uçacak! Ancelotti müjdeyi verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...