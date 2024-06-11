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Ergin Ataman'ın sözleri Yunanistan'da gündem oldu! 'Bu kadar kıskanma, ilerde belki sen de kazanırsın'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'a sert sözlerle yüklendi. Ataman, "Bu kadar kıskanmaya gerek yok. Belki ileride bir gün sen de Olympiakos ile EuroLeague'i kazanabilirsin." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Panathinaikos, Olympiakos'u 83-76 mağlup etti ve final serisinde farkı bire indirerek durumu 2-1 yaptı. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos maçının ardından kendisi hakkında konuşan Georgios Bartzokas'a cevap verdi.

"LÜTFEN DOSTUM BENİM HAKKIMDA KONUŞMAYI BIRAK"

Georgios Bartzokas'ın kendisi hakkında konuşmasına değinen Ergin Ataman, "Bartzokas'ın basın toplantısında benimle ilgili konuştuğunu duydum. Lütfen dostum benim hakkımda konuşmayı bırak. Ben işimi yapıyorum, sen de kendi işini yap" dedi.

Ergin Ataman'ın sözleri Yunanistan'da gündem oldu! 'Bu kadar kıskanma, ilerde belki sen de kazanırsın' - 1. Resim

"BU KADAR KISKANMAYA GEREK YOK"

"Georgios Bartzokas'ın kendisini kıskandığını vurgulayan Ergin Ataman, "Bu kadar kıskanmaya gerek yok. Belki ileride bir gün sen de Olympiakos ile EuroLeague'i kazanabilirsin. Ayrıca Pire'deki son toplantıda benim cezam ve neden bu cezayı aldığım hakkında bir şeyler söylediğini duydum. Hakem bana ceza verdi ama sen işini yap! Basın toplantısında benden bahsetme, yorumunu oyun hakkında yap" ifadelerini kullandı.Ergin Ataman'ın sözleri Yunanistan'da gündem oldu! 'Bu kadar kıskanma, ilerde belki sen de kazanırsın' - 2. Resim

 

BIRAKIN BASKETBOL OYNAYALIM

"Bugün basketbol oynadık ve Olympiakos'tan daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Çarşamba günü basketbol oynayalım ve kazanmaya çalışalım. Eğer Olympiakos daha iyi oynarsa onları tebrik ederiz ama bırakın basketbol oynayalım."

Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki final serisinin 4'üncü maçı çarşamba günü oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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