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    Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kocaelispor'da yeni teknik direktör açıklandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kocaelispor&#039;da yeni teknik direktör açıklandı
    Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayrıldı. Yeni teknik direktör son olarak Ümraniyespor'u çalıştıran Mustafa Gürsel oldu.

    Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırma kararı aldı.

    Kulübün Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

    Süper Lig'e yükselme hedeflerinin devam ettiğini belirten Arıcan, teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ile ön görüşme yaptıklarını ve muhtemelen gün içinde anlaşma sağlayacaklarını kaydetti.

    Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kocaelispor'da yeni teknik direktör açıklandı

    MUSTAFA GÜRSEL KOCAELİSPOR'DA

    Arıcan, "Sözleşme imzalayıp yeni hocamız takımın başına geçecek. İlk maç hafta sonu Ankara Keçiörengücü. Keçiören maçına da hedef doğrultusunda galibiyet parolasıyla çıkılacak. İnşallah da galip gelinecek. Yeni hocayla yeni heyecan olacak." ifadesini kullandı.

    Ligde, son iki maçta galip gelemeyen Körfez ekibi, 43 puanla Göztepe'nin gerisinde 3. sırada yer alıyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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