Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kocaelispor'da yeni teknik direktör açıklandı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Şubat 2024 17:30 - Güncelleme: 19 Şubat 2024 17:34 - Güncelleme:

Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayrıldı. Yeni teknik direktör son olarak Ümraniyespor'u çalıştıran Mustafa Gürsel oldu.