TFF, Süper Kupa'yı iptal etti mi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçıyla ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Süper Kupa iptal edildi” iddiaları doğru değildir" açıklaması geldi.

Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz"