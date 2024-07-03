Eski Beşiktaşlı Weghorst, Türkiye eşleşmesini değerlendirdi! 'Benim için duygusal geçecek'

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, Beşiktaş'ta oynadığı günler ve Türkiye-Hollanda eşleşmesi hakkında konuştu. "Beşiktaş'a dönecek misin?" sorusuna cevap veren Weghorst, "Kişisel olarak Türkiye eşleşmesi, benim için duygusal geçecek." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdaki günleri ve Hollanda-Türkiye eşleşmesi hakkında konuştu.

ORADA GÖRDÜĞÜM TAKDİR VE TUTKU İNANILMAZDI

Wout Weghorst TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş benim için inanılmazdı, olağanüstüydü. Futbolculuk kariyerimde yaşadığım en iyi deneyimlerden biriydi. Orada gördüğüm takdir ve tutku inanılmazdı. Her zaman söylediğim gibi, insanlar Türkiye'de futbolu kalpleriyle hissediyorlar." dedi.

BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK MİSİN?

"Beşiktaş'a dönecek misin?" sorusunu cevaplayan Hollandalı yıldız, "Türkiye'de inanılmaz güzel zaman geçirdim ve Manchester United'dan bana teklif geldi. Buna hayır diyemezdim. Beşiktaş bana bu şansı verdiği için çok mutluyum. Beşiktaş'ta sadece pozitif ve minnet dolu anılarım var. Beşiktaş ve Türkiye için her zaman düşüncem olabilir. Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz." diye konuştu.

ÇILGIN BİR ATMOSFER OLACAK

Türkiye eşleşmesi için Weghorst, "Kişisel olarak Türkiye eşleşmesi, benim için duygusal geçecek. İki takım taraftarı da son derece hırslılar. Berlin'de çılgın bir atmosfer olacak. Bunu şimdiden biliyorum." açıklamasını yaptı.