EuroCup 1 Finallerinde mücadele eden Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, final maçında karşılaştığı Galatasaray'ı 61-57 mağlup ederek ikinci kez EuroCup 1 Şampiyonu oldu.

EuroCup 1 Finalleri'ndeki Türk derbisinde şampiyon Fenerbahçe oldu



EuroCup 1 finalleri, 23-26 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlendi. Organizasyonun finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Pala Serradimigni Spor Salonu'nda oynanan final maçında rakibi Galatasaray'ı 61-57 mağlup eden Fenerbahçe, EuroCup 1’deki ikinci, Avrupa’daki dördüncü şampiyonluğunu yaşadı.

