Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu! Somut adım resmen atıldı

Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu! Somut adım resmen atıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Terim&#039;in ilk transferi belli oldu! Somut adım resmen atıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu. Deneyimli teknik adam, Everton forması giyen ve 8 milyon euro değer biçilen Malili ismi kadrosuna katmak için somut girişimde bulundu.

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürüyor. Al Shabab'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, gelecek sezon için kollarını sıvadı ve ilk transferi bitirmek için çalışmalara başladı.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al Shabab, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Malili orta saha oyuncusu Abdoulaye Doucoure ile ilgileniyor. Gelecek sezon Everton'dan ayrılması beklenen 32 yaşındaki oyuncu ile Suudi ekibinin görüşmelere başladığı iddia edildi.

TEKLİF 4 MİLYON DOLAR

Al Shabab'ın futbolcuya yıllık 4 milyon dolarlık teklif sunduğu, Malili oyuncunun ise Al Shabab'ın önerdiği tekliften daha fazlasını beklediği kaydedildi.

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Doucoure, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erzurum'da yürek ısıtan görüntü! Polis ıslanmasın diye çocuğa şemsiye tuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ın ilk transferi 20'lik genç yetenek! Bonservis bedeli belli oldu - SporBeşiktaş'ın ilk transferi 20'lik genç yetenekFenerbahçe'de kritik zirve! Koç ile Yıldırım bir araya geliyor - SporFenerbahçe kritik zirveye hazırlanıyorSözleşmesi bitmeden gidiyor, rotası ise İspanya! Yerine gelecek isim bile belli - SporSözleşmesi bitmeden gidiyor, rotası İspanya! Yerine gelecek isim...Osimhen transferinde ters köşe eden sözler! "Onu istemiyoruz" diyerek açıkladı - SporOsimhen transferinde ters köşe eden sözlerVe Acun Ilıcalı harekete geçti! 20'lik genç yetenek imzayı atmak üzere - SporAcun Ilıcalı harekete geçti! 20'lik yetenek imzayı atıyorDüşme hattı ateş çemberi! Süper Lig’de Sivasspor ve Bodrum’un işi çok zor - SporDüşme hattı ateş çemberi!
Sonraki Haber Yükleniyor...