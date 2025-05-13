Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu! Somut adım resmen atıldı

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu. Deneyimli teknik adam, Everton forması giyen ve 8 milyon euro değer biçilen Malili ismi kadrosuna katmak için somut girişimde bulundu.

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürüyor. Al Shabab'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, gelecek sezon için kollarını sıvadı ve ilk transferi bitirmek için çalışmalara başladı.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al Shabab, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Malili orta saha oyuncusu Abdoulaye Doucoure ile ilgileniyor. Gelecek sezon Everton'dan ayrılması beklenen 32 yaşındaki oyuncu ile Suudi ekibinin görüşmelere başladığı iddia edildi.

TEKLİF 4 MİLYON DOLAR

Al Shabab'ın futbolcuya yıllık 4 milyon dolarlık teklif sunduğu, Malili oyuncunun ise Al Shabab'ın önerdiği tekliften daha fazlasını beklediği kaydedildi.

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Doucoure, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.