Fatih Terim'in Panathinaikos'una gelecek sezon için flaş transfer! Terim istedi yönetim hemen işi bitirdi

Düzenleyen: Songül Soysal 21 Mart 2024 15:58 - Güncelleme: 21 Mart 2024 16:14 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Bu sezon başında Yunanistan Süper Ligi'nden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, gelecek sezon için kolları sıvadı. Türkiye'den de pek çok ismi kadrosuna katan Panathinaikos, Terim'in isteği üzerine flaş bir ismi daha kadrosuna kattı.