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Haberler > Spor > Fatih Terim'in Panathinaikos'una gelecek sezon için flaş transfer! Terim istedi yönetim hemen işi bitirdi

Fatih Terim'in Panathinaikos'una gelecek sezon için flaş transfer! Terim istedi yönetim hemen işi bitirdi

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Fatih Terim&#039;in Panathinaikos&#039;una gelecek sezon için flaş transfer! Terim istedi yönetim hemen işi bitirdi

Spor Haberleri

Bu sezon başında Yunanistan Süper Ligi'nden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, gelecek sezon için kolları sıvadı. Türkiye'den de pek çok ismi kadrosuna katan Panathinaikos, Terim'in isteği üzerine flaş bir ismi daha kadrosuna kattı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Terim'in önderliğinde transfer çalışmalarında devam ediyor. Terim'in isteği üzerine Türkiye'de forma giyen Samet Akaydın, Vitor Hugo ve Bakasetas'ı kadrosun katan Pana, yine Terim'in talebi doğrultusunda flaş bir transfer daha gerçekleştirdi. 

GELECEK SEZONUN İLK TRANSFERİ

Yunan ekibi Getafe'den Nemanja Maksimovic'i gelecek sezondan itibaren kadrosuna kattığını duyurdu. Maksimovic'in sözleşmesi gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere, 3 yıllık olacak.

Fatih Terim'in Panathinaikos'una gelecek sezon için flaş transfer! Terim istedi yönetim hemen işi bitirdi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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