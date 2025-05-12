Federasyon paylaştı, ortalık karıştı! Derbide VAR odasında skandal sözler

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan kritik karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından paylaşılan VAR odası kayıtları ise büyük tartışmalara yol açtı. Barcelona'nın iptal edilen golüyle ilgili duyulan o söz, ülkeyi karıştırdı.

İspanya LaLiga'nın 35'inci haftasında lider Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maç adeta nefesleri kesti.

Barcelona'nın 4 puan gerisinde olan Real Madrid, Mbappe'nin golleriyle 2-0 öne geçse de kalesinde gördüğü gollere engel olamadı. Barcelona'nın maçtaki gollerini Eric Garcia, Lamine Yamal ve Raphinha (2) kaydetti. Real Madrid'in 3 golü ise Kylian Mbappe'den geldi.

Maç, ev sahibi Barcelona'nın 4-3 galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Barcelona rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

'VAR' KAYITLARI GÜNDEM OLDU

Maçın uzatma dakikalarında ise Barcelona, Fermin Lopez ile bir gol daha bularak skoru 5-3'e getirdi ancak hakem 'elle oynama' gerekçesi ile golü geçersiz saydı.

Golün VAR incelemesinin kayıtları LaLiga yönetimi tarafından paylaşıldı. İspanya Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından VAR konuşmalarının yayınlanmasının ardından bu pozisyonla ilgili konuşmalar tartışmalara yol açtı.

Federasyonun paylaştığı videoda VAR hakemi Martinez Munuera pozisyonla ilgili, "Beni dinle Alex, elle oynama tespit ettik. Gelip izle lütfen" ifadelerini kullandı. Videonun 37'nci saniyesinde ise Barcelonalı oyuncunun elle müdahalesinin görüldüğü anda VAR hakeminin 'MENOS MAL' yani 'şükürler olsun' ifadesini kullandığı duyuldu.

ŞİKAYETE HAZIRLANIYORLAR

Yayımlanan ses kayıtlarında sesin yayına yansımasının ardından La Liga'daki hakem tartışmaları alevlendi. Katalan ekibinin taraftarları federasyondan açıklama beklerken, Barcelona yönetiminin hakemler için şikayette bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.