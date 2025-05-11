Süper Lig'in eski yıldızı İspanya'da alev aldı! 30 dakikada 4 gol birden

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2025 17:33 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 17:33 - Güncelleme:

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, İspanya'da fırtına gibi esiyor. Nerveçli golcü, takımı Atletico Madrid'in Real Sociedad ile oynadığı maçta ilk 30 dakikada 4 gol kaydetti. Sörlöth, bu performansıyla La Liga tarihinde "bir maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yapan ilk oyuncu" oldu.

LaLiga'da heyecan 35'inci hafta maçlarıyla devam ediyor. İspanyol devi Atletico Madrid, dün sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması ile gol krallığına ulaşan Alexander Sörloth, Atletico Madrid formasıyla da İspanya'da adeta fırtına gibi esiyor. İLK 30 DAKİKADA 4 GOL Real Sociedad karşısında ilk devreyi 4-0 önde tamamlayan Atletico Madrid'de maça damga vuran isim Sörloth oldu. Norveçli golcü, maçın 7, 10, 11 ve 30 dakikalarında sahneye çıkarak rakip ağları sarstı. Sörloth böylece, La Liga tarihinde bir maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İlgili Haber El Clasico'da gözler Arda Güler'de! Real Madrid-Barcelona maçı başladı 47 MAÇTA 21 GOL, 2 ASİST Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edilen ve ismi Süper Lig devleriyle de anılan Sörloth, 47 maça çıktı. Rakip ağlara 21 gol atan yıldız isim, 2 golün de pasını verdi. Sörloth'un kulübü Atletico Madrid ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz