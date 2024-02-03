Felipe Melo'dan Galatasaray'a jest! Brezilyalı Jhon Arias için teklif yapıldı

Ara transfer döneminde atağa kalkan Galatasaray, Brezilya ekiplerinden Fluminense'de forma giyen Jhon Arias için devreye girdi.

Dün akşam Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar daha önce Felipe Melo'nun da olumlu görüş bildirdiği Jhon Arias için harekete geçti.

Kolombiyalı futbolcu için Fluminense'ye resmi teklifini ileten Galatasaray'a, Brezilya ekibinden cevap geldi.

TNT Sports'da yer alan habere göre Fluminense, Galatasaray'ın Jhon Arias için yaptığı teklifi geri çevirdi.

GALATASARAY PES ETMEDİ

Galatasaray'ın 9 Şubat tarihine kadar Fluminense'ye yeni bir teklif yapabileceği aktarıldı.

Son yıllarda gösterdiği performansla dikkat çeken Jhon Arias, bu sezon çıktığı 3 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.

26 yaşındaki Arias, Transfermarkt verilerine göre son 2 yılda piyasa değerini 10'a katladı.

Kolombiyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Jhon Arias'ın Fluminense ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.