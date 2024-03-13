Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor! İsmail Kartal'dan rotasyon sinyali

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde Mert Hakan Yandaş ve teknik direktör İsmail Kartal'ın katılımıyla basın toplantısı düzenledi. İsmail Kartal, 3-0'lık galibiyetin rövanşı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union SG ile karşılaşacak. Turun ilk ayağında rakibini deplasmanda 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler büyük avantaja sahip. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, bu maç öncesi rotasyon yaparak oyuncularını dinlendirmek istiyor.

KISMEN ROTASYON OLABİLİR

"Oynadığımız takım; genç ve sistem takımı. İlk maçta taktik plana bağlı kalarak çok iyi mücadele ettik. Biz en kötü beraberlikle ayrılmayı planlıyorduk, 3-0 oldu. Net bir galibiyet oldu ve buraya avantajlı geldik. Ancak 3-0 kazandık diye turu geçmedik. Futbolda her şey olabilir. Aynı ciddiyetle en iyisini verip turu geçmek istiyoruz. Kısmen rotasyon olabilir. Avrupa maçlarından sonra lig maçları biraz zor oluyor. Rakibimiz de zorlandı ve 1-1 berabere kaldı lig maçında. Ülke puanını yükseltmek için gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."