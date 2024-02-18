Fenerbahçe balçıktan altın çıkardı! Yağmurdan gölete dönen zeminde Ç.Rizespor’u mağlup etti

Şampiyonluk yarışında geçtiğimiz hafta ağır bir yara alan Fenerbahçe, Ç.Rizespor karşısında hafızalardan silinmeyecek bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe, yağmurdan gölete dönen zeminde Ç.Rizespor’u 3-1 mağlup etti. F.Bahçe ligde bu sezon çıktığı 13. deplasman maçından 12. galibiyetini çıkardı. Bir de beraberlik alan Kanarya hiç yenilmedi.

Ev sahibi top sürmenin zor olduğu karşılaşmada Minchev’in golüyle öne geçti. Maça üç yeni isim (İrfan Can, Mert Hakan, Serdar Dursun) alan İsmail Kartal ustalığını konuşturdu. İrfan’ın pasında Serdar beraberliği, Mert’in asistinde Dzeko galibiyeti sağladı. Son sözü İrfan Can söyledi.

Kanarya yara sardı

Şampiyonluk yarışında geçtiğimiz hafta ağır bir yara alan Fenerbahçe, Rize’de uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir karşılaşmada maç fazlasıyla da olsa liderliği geri aldı. Didi Stadyumu’nda yoğun bir yağmur altında oynanan karşılaşmada ilk yarıda oldukça silik bir futbolla 1-0 geri düşen sarı lacivertli takımda İsmail Kartal ikinci yarıya üç değişiklikle başlarken, bu bölümde oyunun kontrolünü eline aldı ve üç puanı üç golle kazandı.

Yıldızlar kayboldu

Maçta gol perdesi karşılaşmanın 27. dakikasında açılırken Fenerbahçe savunmasının arkasına iyi sarkan Minchev bu sezon ligdeki ilk golünü atarak takımını öne geçirdi. Yağmur sebebiyle pas yapmanın oldukça zor olduğu karşılaşmada Szymanski ve Cengiz gibi hücum silahları rakip savunma arasında kaybolan Fenerbahçe ilk yarıda üretmekte bir hayli zorlanırken, İsmail Kartal devrede oyuna âdeta neşteri vurdu.

Kritik virajı döndü

Serdar Dursun’u oyuna alarak 4-4-2’ye dönen Fenerbahçe’de Cengiz’in yerine de İrfan Can girdi. 48’de İrfan’ın pasıyla topla buluşan Serdar ikinci Fenerbahçe dönemindeki ilk golünü attı: 1-1. 65’te bu sezon çok eleştirilen Mert Hakan kaptığı topla Dzeko’yu gördü, Boşnak golcü Tarık’ın hatasıyla takımını öne geçirdi: 2-1. Maçta son sözü ise 90’da Tadic’in pasıyla topla buluşan İrfan Can söyledi ve Fenerbahçe çok kritik bir virajdan üç puanla ayrıldı.

EDİN DZEKO: Maça yanlış başladık

Boşnak yıldız, “Saha su doluydu. Golü de bu sebepten yedik. İkinci yarıda oyuna karakter koyduk” dedi.

Sık sık yapılan zemin eleştirilerine F.Bahçeli Edin Dzeko da katıldı. Yıldız isim maçın ardından, “Sanırım ilk yarıda oyunu çözemedik. Bu zeminde futbol oynanamayacağını ilk yarıda anlayamadık” derken, “Saha çok ıslaktı, su doluydu. Golü de bu sebepten yedik. İkinci yarıda daha farklı bir oyun oynamamız gerektiğini anladık. Uzun toplara geçtik” sözlerini kullandı.

Türk futbolu için

Boşnak futbolcu, “Oyuna sonradan giren üç oyuncu da maça enerji kattılar. Skoru değiştirdiler. Büyük takımlar işte böyle yapmalı. İşler yolunda gitmediği zaman böyle karakter koymalı” vurgusu yaparken, “İlk yarıda bizim atak yaptığımız yarı sahada çim görünmüyordu. Su doluydu. Türk futbolu için bu zeminler daha iyi olmalı” ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR: HATASIZ OYNAMALIYIZ

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, “Her maç final. İkinci yarı daha doğru futbol oynayarak hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Deplasman tribünü bugün tamamen doluydu. Onlara teşekkür ediyorum. Daha hatasız oynayarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İSMAİL YÜKSEK: ŞARTLAR ZORDU

F.Bahçe’nin ön liberosu İsmail Yüksek, “Bu saha ve hava şartlarında oynamayı başaran iki takımı da tebrik ederim. Allah’a şükür sakatlık olmadı, önemlisi buydu. Sonunda kazandık. İkinci yarı bize yakışan oyun oldu. Daha iyi bir futbol ortaya koyduk. Kazandığımız için mutluyum” dedi.

MERT HAKAN SİTEMLİ: BİZİ YEM ETMEYİN!

Oyuna girdikten sonra takımına enerji kazandıran ve üç puanda büyük pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş, “Yaşadığım talihsiz bir olay (kırmızı kart görmesi ve aldığı tepkiler) vardı Kayseri’de. O günden bugüne kadar her şeyi içime attım. Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Konuşmadım” derken, “Taraftarımız bu kulübün bir parçasını, en ufak parçasını bile medyada kimseye yem etmesin” sözlerini kullandı.

İNANILMAZ BİR ANDI, SERDAR GOLLE DÖNDÜ

F.Bahçe’nin ara transferde Karagümrük’ten geri aldığı forvet oyuncusu Serdar Dursun dün yedek soyundu. İkinci yarıda oyuna giren futbolcu, İrfan Can’ın asistinde topla ilk buluşmasında golünü attı. Serdar, “5-6 ay sonra geri döndüm, skoru buldum. İnanılmazdı. Allah büyük. Çok şükür nasip oldu” dedi.

İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK!

Dzeko F.Bahçe'ye ilk geldiğinde Serdar Dursun sosyal medya hesabından Boşnak oyuncuyla resmini paylaşmış ve çift forvet olacaklarını belirtmişti. Dün oyuna giren Serdar gerçekten çift forvet oldu ve ikili maçı değiştirdi. F.Bahçe çok kritik bir galibiyet aldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi.