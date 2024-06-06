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Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i yenerek seride öne geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes&#039;i yenerek seride öne geçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 85-74 yendi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

SERİDE DURUM 1-0 

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren konuk takım maçı 85-74 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin ikinci maçı 8 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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