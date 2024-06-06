Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i yenerek seride öne geçti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 85-74 yendi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
SERİDE DURUM 1-0
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren konuk takım maçı 85-74 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmenin ikinci maçı 8 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi