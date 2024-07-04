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Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis kararı! Resmen duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis, Basketbol, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Beko, ABD'li forvet Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Yeni sezon kadro planlamasına Sarunas Jasikevicius önderliğinde devam eden Fenerbahçe Beko, taraftarı heyecanlandıracak yeni adımı duyurdu.

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon performansıyla büyük beğeni toplayan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

"BAŞARILARIN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ..."

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi'ne 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-27 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir."

Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis kararı! Resmen duyurdu - 1. Resim

33 MAÇIN TAMAMINDA YER ALDI

29 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla EuroLeague'de 33 maçın tamamında sahada yer alarak, 10.5 sayı, 4.3 ribaund, 1.5 asist ve 1.2 top çalma ortalaması yakaladı.

Hayes-Davis, ligde ise 21 maçta ortalama 10.29 sayı, 4.90 ribaund ve 1.76 asist katkısı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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