Fenerbahçe bombayı patlatmak üzere! Bu transferde tek bir rakip var

Fenerbahçe, İngiliz ekibinden ayrılmayı düşünen Güney Koreli Son Heung-min için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin, yıldız ismin transferindeki tek rakibi de ortaya çıktı. Her şey futbolcunun kararına bağlı... İşte detaylar...

Sezonu kupasız kapatarak taraftarı büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Jose Mourinho liderliğinde yeni sezona başlamayı planlayan sarı lacivertliler, bu kez yapacağı nokta atışlarla hızlı bir başlangıç yapmayı ve gönülleri almayı hedefliyor.

Bu kapsamda yöneyim, en az 4 üst düzey ismi kadroya katmayı planlıyor. Yeni hedef ise Tottenham'dan ayrılmayı planlayan Güney Koreli yıldız Son Heung-min.

AYRILMAYI KAFAYA KOYDU

Fotomaç'ın haberine göre; 10 sezonluk Tottenham kariyerinde ilk kupasını Avrupa Ligi'ni kazanarak yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, yedek kalmaya başladığı için takımdan ayrılmak istiyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe de Güney Koreli yıldız için bayramdan sonra çalışma başlatacak.

HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Güney Koreli yıldız için yönetim kesenin ağzını açacak ancak bu transferde tek sorun; Suudi ekipleri...

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Güney Koreli oyuncu için Suudi Pro Ligi'nin son şampiyonu Al-İttihad resmi teklif yaptı ve Son'a yıllık 25 milyon euro maaşla 4 senelik sözleşme önerdi. 32 yaşındaki oyuncu ise henüz bu teklife cevap vermedi.

2015'te Bayer Leverkusen'den 30 milyon euroya transfer edilen Son, Tottenham formasıyla 454 maça çıkarken, 173 gol ve 101 asistlik performans sergiledi.

15 MİLYON EUROYA BIRAKACAKLAR

Tottenham, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Son Heung-min için 15 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. İngilizler, kaptanı hangi takımla anlaşırsa kolaylık sağlayacak.

PUŞKAŞ ÖDÜLÜ ALDI

Güney Kore'de 8 kez yılın futbolcusu seçilen Heung-min, 2020'de de Puşkaş Ödülü'nü kazandı. 2021-2022'de de Premier Lig'de gol kralı olan Son, kariyerindeki tek kupayı da geçtiğimiz haftalarda Avrupa Ligi'ni kazanarak aldı.