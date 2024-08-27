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Fenerbahçe Fred yokken nefes alamıyor! Varlığı sefa yokluğu cefa

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Fred yokken nefes alamıyor! Varlığı sefa yokluğu cefa

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilyalı yıldızın sahada olduğu maçlarda mağlubiyet görmeyen sarı lacivertliler, onsuz çıktıkları 20 maçta ise 5 yenilgi, 5 beraberlik yaşadı. Forma numarasını 13 olarak değiştiren Fred, "Brezilya'da bu rakamın şans getirdiğine inanılır. Ben de bu konuyu eşimle konuştum. O da 13 numaralı formayı çok seviyor. Bu değişikliği yaptığım ilk maçta hattrick yaptım. Umarım böyle devam eder" dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Kanarya, Fred ile başka. Brezilyalı yıldızın sahada olduğu maçlarda mağlubiyet görmeyen sarı lacivertliler, onsuz çıktıkları 20 maçta se 5 yenilgi, 5 beraberlik yaşadı.

YERİ DOLDURULAMIYOR 

Fenerbahçe, Fred olmadığı dönemlerde sıkıntı yaşıyor, Brezilyalı yıldız sahada ise Kanarya’nın işi kolaylaşıyor Varlığı sefa yokluğu cefa - 1. Resim

Rize maçında attığı 3 golle sadece galibiyetin mimarı olmakla kalmayıp, kariyerindeki ilk hattrick keyfini yaşayan Fred, yenilmezlik serisini de geliştirdi. Fenerbahçe formasıyla 26 lig maçına çıkan sambacı, bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 3 beraberlik yaşarken, mağlubiyet yüzü görmedi. Fred ile yenilgiyi unutan Fenerbahçe onun sahada olmadığı 20 maçta ise 5 mağlubiyet, 5 beraberlik gördü.

Oynadığı her maçta klasını konuşturan Fred'in tek eksiği, alternatifinin olmaması! Sambacı, çıtayı öyle bir seviyede tutuyor ki, onun yerine görev alan Szymanski, Mert Hakan, Zajc, Krunic varlığını mumla arattı.

SAKATLIĞIMLA SAVAŞTIM 

Fred, takımın hem ofans hem defans gücünü artırırken, oyuna hız katıyor, arkadaşlarının da açıklarını kapatarak kıymetini katlı- yor. Yönetim onun yedeğini bulabilmek için geçen sezondan beri harcadığı mesaiyi henüz mutlu sonla tamamlayamazken, sambacı sahada sürekli sahada olabilmek için ekstra bir çaba içinde. Sakatlığı sonrası takıma bir an önce katılabilmek için elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Fred, "Sahadan uzak olmak benim için çok zor. Geri dönebilmek için çok çabaladım ve muhteşem bir sonuç oldu" derken, "Takım olarak çok iyiydik ve böyle devam etmemiz gerekiyor" vurgusu yaptı.

13 İYİ GELDİ 

Fenerbahçe, Fred olmadığı dönemlerde sıkıntı yaşıyor, Brezilyalı yıldız sahada ise Kanarya’nın işi kolaylaşıyor Varlığı sefa yokluğu cefa - 2. Resim

Forma numarasını 13 olarak değiştiren Fred, "Brezilya'da bu rakamın şans getirdiğine inanılır. Ben de bu konuyu eşimle konuştum. O da 13 numaralı formayı çok seviyor. Bu değişikliği yaptığım ilk maçta hattrick yaptım. Umarım böyle devam eder" dedi.

HAKEMLERE TEPKİ 

Mourinho endişeli! Fenerbahçe, 5-0 kazan-dığı Rize maçının hakemleri öfkeli. Sarı lacivertliler, iki net penaltıyı yiyen, kartlar- da standart sağlayamayan Turgut Doman ile VAR'daki Onur Öztoprak'ı TFF'ye şikayet etti. Jose Mourinho da hakem kararlarını eleştirirken, "Beni birazcık endişelendiren şeyi yok say- maya çalışıyorum" ifadesinde bulundu.

BECAO'YA VİZE YOK 

Fenerbahçe, Fred olmadığı dönemlerde sıkıntı yaşıyor, Brezilyalı yıldız sahada ise Kanarya’nın işi kolaylaşıyor Varlığı sefa yokluğu cefa - 3. Resim

Fenerbahçe, Atalanta'nın Becao için yaptığı teklifleri geri çevirdi. İtalyan basını, Atalanta'nın satın alma opsiyonuyla kiralama talebinin kabul görmediğini yazdı. Sarı lacivertlilerin, yedek kalmak- tan rahatsız olduğu için İtalya'ya dönmek iste- yen Becao'ya da sadece satış için izin vereceği belirtiliyor.

OSAYİ TEDAVİDE

Fenerbahçe, Fred olmadığı dönemlerde sıkıntı yaşıyor, Brezilyalı yıldız sahada ise Kanarya’nın işi kolaylaşıyor Varlığı sefa yokluğu cefa - 4. Resim

Rize'de gol şovu yaparak kazanan Fenerbahçe dünü İzinli geçirdi. Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle Rize kadrosunda yer almayan Osayi ise arkadaşları dinlenirken tesislere gelerek tedavisine devam etti. Bugün Alanya hazırlıklarına başlayacak sarı lacivertli- lerde Osayi'nin de maça yetişmesi bekleniyor.

İSMAİL KENDİNDEN EMİN

Fenerbahçe, Fred olmadığı dönemlerde sıkıntı yaşıyor, Brezilyalı yıldız sahada ise Kanarya’nın işi kolaylaşıyor Varlığı sefa yokluğu cefa - 5. Resim

Fenerbahçe orta saha arayışını, İsmail Yüksek de parlayışını sürdürüyor. Milli yıldız, Rize maçında birçok istatistiğe damga vururken, âdeta "hodri meydan" dedi. Geçen sezon Krunic'i saf dışı bırakan İsmail rekabetten çekinmediğini sadece lafla değil, sahadaki performansıyla da gösteriyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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