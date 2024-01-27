Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Fenerbahçe KAP'a bildirdi! Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu

    Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinin KAP'a bildirildiğini duyurdu. Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe KAP&#039;a bildirdi! Çağlar Söyüncü&#039;nün İstanbul&#039;a geliş saati belli oldu
    Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki üçüncü transferine son noktayı koydu.

    Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği 27 yaşındaki Çağlar Söyüncü transferini KAP'a bildirdiğini duyurdu. Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan Söyüncü, transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul'a geliyor.

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFERİ TAMAM

    Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Bilgilendirme

    2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 

    Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a gelecektir. 

    Kamuoyunun bilgisine sunarız."

    BU GECE İSTANBUL'DA

    Öte yandan İspanyol ekibinde senelik 3 milyon euro kazanan ve Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon euro alması beklenen Çağlar Söyüncü'nün bu gece saat 02.30'da olması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çağlar SöyüncüFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe KAP'a bildirdi! Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Süper Lig'e geri dönüyor! Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu - SporBurak Yılmaz'ın yeni takımı belli olduAlassane Ndao Konyaspor'da - SporAlassane Ndao Konyaspor'daSüper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış kızışıyor! Fikstür belli oldu, işte derbi tarihi - SporSüper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış kızışıyorAltay Bayındır Manchester United'da ilk maçına çıkacak! Erik ten Hag resmen duyurdu - SporAltay Bayındır kaleye geçiyorBeşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı | Süper Lig 24 ve 25. hafta programı - SporBeşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı | Süper Lig 24 ve 25. hafta programıGalatasaray yeni sağ bekini Fransa'da buldu: Lorenz Assignon İstanbul yolcusu - SporGalatasaray yeni sağ bekini Fransa'da buldu: Lorenz Assignon İstanbul yolcusuThomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması - SporThomas Tuchel'den Sacha Boey açıklamasıSacha Boey Bayern Münih'te! Galatasaray tarihinin en pahalı satışı gerçekleşti - SporSacha Boey Bayern Münih'e imza atacakFenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Yıldız isim için resmi teklif geldi, Ali Koç onay verirse gidecek - SporFenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Yıldız isim için resmi teklif geldi, Ali Koç onay verirse gidecekJürgen Klopp Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı! Alman hocanın yeni takımı belli oldu - SporJürgen Klopp Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı! Alman hocanın yeni takımı belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...