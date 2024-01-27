Fenerbahçe KAP'a bildirdi! Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinin KAP'a bildirildiğini duyurdu. Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki üçüncü transferine son noktayı koydu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği 27 yaşındaki Çağlar Söyüncü transferini KAP'a bildirdiğini duyurdu. Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan Söyüncü, transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul'a geliyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFERİ TAMAM

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilgilendirme

2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BU GECE İSTANBUL'DA

Öte yandan İspanyol ekibinde senelik 3 milyon euro kazanan ve Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon euro alması beklenen Çağlar Söyüncü'nün bu gece saat 02.30'da olması bekleniyor.