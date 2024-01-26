Fenerbahçe, Süper Lig rekoru kırdı! İsmail Kartal zoru başardı

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe, maç boyu ulaştığı istatistiklerde yeni bir rekoru geride bıraktı.

Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, Başakşehir maçındaki oyunuyla rekor kırdı.

Michy Batshuayi'nin 90+4'te attığı penaltı golü ile 3 puana uzanan Sarı-lacivertliler, rakip kaleyi abluka altına aldı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇINDA LİG REKORU KIRILDI

Sarı-Lacivertliler, Başakşehir ceza sahasına tam 71 kez girerek Süper Lig tarihinde bir rekora imza attı ve 2023-24 sezonu itibariyle lig tarihinde 22. maçlar sonunda 57 puan toplayarak, en yüksek puana ulaşan ekip oldu.

Fenerbahçe, bu sezon toplamda 35 resmi maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Türkiye'de lider konumda bulunan ekip, 35 resmi karşılaşmada 99 gol atarak maç başına 2.8 gol ortalamasıyla kulüp rekorunu kırdı.