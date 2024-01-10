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    Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Konyaspor'u konuk edecek. Zirve yarışında yara almak istemeyen Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncuların geri dönüşü teknik ekibi sevindirdi.

    Fenerbahçe, Konyaspor&#039;u ağırlıyor! İlk 11&#039;ler belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk edecek.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

    İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

    18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

    Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu

    FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

    Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

    Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.

    Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti.

    Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu

    FENERBAHÇE - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

    Konyaspor: Deniz, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Muric, Cicaldau, Moreno, Nelson Oliveira

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeKonyasporSüper Lig
    Haberler > Spor > Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu
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